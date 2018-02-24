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    В мире

    В Индии премьер Канады Трюдо оделся "как жених в Бомбее"

    (обновлено: )28501
    Индийские политики и журналисты иронизируют и критикуют премьер-министра Канады Джастина Трюдо за неподходящий выбор одежды во время официального визита.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Индию
    Фото twitter.com/rohitgandhi

    КИЕВ, 24 фев - РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Индию решил приобщиться к местной культуре, нарядившись в национальную одежду и станцевав.

    Однако многие пользователи Twitter, в том числе известные политики и журналисты, раскритиковали министра. Они сочли неподобающим его внешний вид.

    Смотрите также: Премьеры тоже любят фастфуд, или Как Трюдо встречали на Филиппинах

    "Кто посоветовал Джастину Трюдо одеться как жениху на мероприятии в Бомбее? Не хватает только лошади и традиционного головного убора", — пишет индийский автор Шунали Кхуларр Шрофф.

    ​"Мы, индийцы, не одеваемся так каждый день, даже в Болливуде", — заметил Омар Абдулла, бывший главный министр Джамму и Кашмира.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель опубликовала в соцсети фото носков Трюдо с логотипом НАТО.

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