В Индии премьер Канады Трюдо оделся "как жених в Бомбее"

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Индию решил приобщиться к местной культуре, нарядившись в национальную одежду и станцевав.

Однако многие пользователи Twitter, в том числе известные политики и журналисты, раскритиковали министра. Они сочли неподобающим его внешний вид.

"Кто посоветовал Джастину Трюдо одеться как жениху на мероприятии в Бомбее? Не хватает только лошади и традиционного головного убора", — пишет индийский автор Шунали Кхуларр Шрофф.

Canadian PM @JustinTrudeau makes an entrance at the Canada house in New Delhi. Truly in the spirit of India. @DemocracyNewsL pic.twitter.com/ph19O7ysB4