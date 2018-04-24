В США провели первую в мире успешную пересадку пениса

DOMINIQUE FAGET / AFP

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, США, впервые в мире успешно пересадили пенис и мошонку.

По информации The New York Times во время операции, которая длилась 14 часов, мужчине пересадили пенис, мошонка (без тестикул) и часть брюшной стенки от мертвого донора. Про пациента известно лишь, что это военный, который потерял ноги и половые органы в Афганистане, подорвавшись на самодельной бомбе.

После операции пациент находится под наблюдением врачей. Они осторожны в прогнозах, но рассчитывают, что вскоре пенис заработает на полную мощность.

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Напомним, 10 декабря 2017 года победитель конкурса Евровидение-2017 португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.