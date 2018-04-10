Американцы придумали вино от похмелья

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина.

В США компания Paradise Tropical Wines выпустила партию вина, которое снимает симптомы "похмелья", передает Action News

По словам технологов, чудо-продукт избавит потребителя от головных болей и других "проявлений похмелья".

Сообщается, что вино изготовлено из прессованных ферментированных фруктов, таких как киви и черника.

В то же время, виноград в продукте отсутствует, за что напиток получил название "бесхарактерное вино".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признался, что пьет вино дважды в день и не позволит поставить "традиционный французский напиток" в один ряд с крепким алкоголем.