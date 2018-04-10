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    В мире

    Американцы придумали вино от похмелья

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    Сообщается, что вино изготовлено из прессованных ферментированных фруктов, таких как киви и черника. Виноград в продукте отсутствует, за что напиток получил название "бесхарактерное вино".
    Бутылки под вино. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. 

    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк
    Пить или не пить. На сколько подорожают водка, вино и шампанское
    В США компания Paradise Tropical Wines выпустила партию вина, которое снимает симптомы "похмелья", передает Action News.

    По словам технологов, чудо-продукт избавит потребителя от головных болей и других "проявлений похмелья".

    Сообщается, что вино изготовлено из прессованных ферментированных фруктов, таких как киви и черника.

    В то же время, виноград в продукте отсутствует, за что напиток получил название "бесхарактерное вино".

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признался, что пьет вино дважды в день и не позволит поставить "традиционный французский напиток" в один ряд с крепким алкоголем.

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