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    Макрон признался, что пьет вино дважды в день

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    Французский президент заявил, что пьет вино днем и вечером. Он пообещал не допустить "никаких поправок по ужесточению алкогольного и табачного законодательства".
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что пьет вино дважды в день и не позволит поставить "традиционный французский напиток" в один ряд с крепким алкоголем, сообщает в пятницу радиостанция France Info.

    "Здоровье общества столкнулось с напастью, которая выражается в том, что молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так", — заявил Макрон на пресс-конференции.

    "Лично я пью вино днем и вечером", — рассказал французский лидер, добавив, что во время его президентства не допустит "никаких поправок по ужесточению алкогольного и табачного законодательства".

    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Дискуссия вокруг ужесточения алкогольного законодательства вспыхнула во Франции в начале февраля, когда министр здравоохранения страны Аньес Бузин заявила, что "винная индустрия заставляет верить, что вино отличается от других алкогольных напитков" и "обладает рядом полезных свойств", хотя, как с научной точки зрения, так и с точки зрения здоровья общества, "пить вино — это то же самое, что пить пиво, водку или виски".

    В ответ географ Жан-Робер Питт, писатель Бернар Пиво, онколог Давид Кайя и еще несколько десятков членов французской Академии вина опубликовали в газете Figaro статью, в которой призвали главу минздрава Франции "прекратить демонизировать вино, являющееся частью французской цивилизации".

    Макрон еще в ходе предвыборной кампании выступал в защиту традиционного французского напитка, подчеркивая, что "вино красной нитью проходит в литературе, кинематографе и коллективном сознании" Франции и "является частью сервировки стола на французский манер".

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