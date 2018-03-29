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    Microsoft объявила о масштабной реорганизации

    (обновлено: )12
    В ходе масштабной реорганизации глава подразделения Windows Терри Майерсон покинет свой пост, он проработал в Microsoft 21 год, 5 из которых отвечал за разработку операционных систем Windows.
    Логотип Microsoft
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Корпорация Microsoft в четверг объявила о масштабной реорганизации, свой пост покинет глава подразделения Windows Терри Майерсон, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо главы компании Сатьи Наделлы сотрудникам.

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    Майерсон проработал в Microsoft 21 год, 5 из которых отвечал за разработку операционных систем Windows. После его ухода подразделение Windows будет разделено на две части. Отделом Cloud+ AI Platform, которое займется развитием платформенной технологии, будет заведовать Скотт Гатри, который на данный момент руководит бизнесом Azure, а отдел Experiences & Devices, который будет отвечать за бизнес-устройства Microsoft, возглавит Раджеш Джа — нынешний глава отдела Microsoft Office.

    "Мы не можем позволить каким-либо организационным границам встать на пути новых разработок для наших клиентов, поэтому мы берем курс на рост", — говорится в письме Сатьи Наделлы, сообщает РИА Новости.

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    Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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