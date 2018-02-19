Microsoft случайно показала подробности о Windows 10

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Компания Microsoft случайно показала на своем сайте подробности о новой версии операционной системы Windows 10 на базе архитектуры ARM, пишет The Verge.

Специальная версия операционной системы предназначена для мобильных чипов. По данным СМИ, партнеры компании уже готовят собственную продукцию для работы с ОС. Однако никаких подробностей о данной версии Windows 10 корпорация до настоящего времени не разглашала.

В материале, который был опубликован на сайте, перечислены все ограничения новой системы, а также ее особенности.

как выяснилось, Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйверы для x86.

Также известно, что система не поддерживает х64-приложения. Кроме того, не смогут работать на новой ОС игры и приложения, которые используют OpenGL версии позднее 1.1 или требующие аппаратное ускорение OpenGL.

Как сообщалось ранее, Microsoft Corp. откажется от дальнейшей разработки графического редактора для операционных систем Windows – программы Paint, — которая функционирует на платформе Windows на протяжении 32 лет.