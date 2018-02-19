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    В мире

    Microsoft случайно показала подробности о Windows 10

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    В материале, который был опубликован на сайте компании, перечислены все ограничения новой системы, а также ее особенности.
    Логотип Microsoft
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Компания Microsoft случайно показала на своем сайте подробности о новой версии операционной системы Windows 10 на базе архитектуры ARM, пишет The Verge.

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    Специальная версия операционной системы предназначена для мобильных чипов. По данным СМИ, партнеры компании уже готовят собственную продукцию для работы с ОС. Однако никаких подробностей о данной версии Windows 10 корпорация до настоящего времени не разглашала.

    В материале, который был опубликован на сайте, перечислены все ограничения новой системы, а также ее особенности.

    как выяснилось, Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйверы для x86.

    Также известно, что система не поддерживает х64-приложения. Кроме того, не смогут работать на новой ОС игры и приложения, которые используют OpenGL версии позднее 1.1 или требующие аппаратное ускорение OpenGL.

    Как сообщалось ранее,  Microsoft Corp. откажется от дальнейшей разработки графического редактора для операционных систем Windows – программы Paint, — которая функционирует на платформе Windows на протяжении 32 лет.

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