Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу Пучдемона

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом, сообщает ведомство в субботу.

"Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", — говорится в сообщении.

Как рассказала агентству STT инспектор полиции Ханну Каутто, "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью". "После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре", — добавила она.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.