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    Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу Пучдемона

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (259)

    (обновлено: )13002
    Как рассказала инспектор полиции Ханну Каутто, запрос Испании на экстрадицию бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона прибыл в Финляндию ночью.
    Карлес Пучдемон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом, сообщает ведомство в субботу.

    Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", — говорится в сообщении.

    Как рассказала агентству STT инспектор полиции Ханну Каутто, "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью". "После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре", — добавила она.

    В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

    Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.

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