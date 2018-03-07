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    В мире

    В Японии для доставки почты будут использовать беспилотники

    (обновлено: )22
    Торжественная церемония и демонстрация беспилотного автомобиля, выкрашенного в ярко-красный цвет с логотипом Почты Японии на капоте, прошла в среду в Токио.
    Автомобиль почты Японии
    wikipedia Ypy31

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Почта Японии проводит испытания беспилотных автомобилей на городских улицах для доставки корреспонденции между почтовыми отделениями, передает агентство Киодо.

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    Торжественная церемония и демонстрация беспилотного автомобиля, выкрашенного в ярко-красный цвет с логотипом Почты Японии на капоте, прошла в среду в Токио.

    В ходе предстоящих испытаний беспилотный автомобиль должен будет проехать около двух километров от токийской штаб-квартиры Почты Японии до другого отделения в районе Гиндзы, сделав по пути еще одну остановку. Дата начала испытаний пока не раскрывается.

    В последнее время японские компании активно участвуют в экспериментальных проектах с участием беспилотных автомобилей. В частности, в августе 2017 года японские власти не исключили, что к Олимпиаде 2020 года на городских улицах будут задействованы беспилотные такси.

    Напомним, Королевская почта Великобритании в следующем месяце выпустит специальную серию из 18 марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи "Звездные войны".

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