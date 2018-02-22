Японский сексуальный редис стал подушкой

В Японии стартовали продажи мягких подушек в виде очеловеченного дайкона, или как его еще называют японской редиски.

Компания-производитель подушек специализируется на создании "вирусных" товаров для дома и в этот раз обратилась к корнеплоду для выпуска нового хита продаж.

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Дайкон-подушка размером более метра имеет руки, ноги и даже зеленую прическу. Благодаря человеческому образу подушка может считаться даже сексуальной, особенно если ее положить на бок на кровать.

Надо отметить, что настоящий японский редис часто становится поводом для шуток из-за необычных и нередко неприличных форм, которые принимают корнеплоды. Это и дало повод производителям создать подобный продукт.

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