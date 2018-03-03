КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Ученые разработали модель выживания во время зомби-апокалипсиса, пишет N+1, ссылаясь на arXiv.org.

Группа бразильских физиков под руководством Жуана Паулу де Мендосы из Университета Жуиса-ди-Форы разработала динамическую математическую модель вспышки зомби-эпидемии, в которой есть три группы: обычные люди и зомби, как в стандартных моделях, а также военные, со средствами борьбы с зомби.

Предложенная статистическая модель представляет собой сетку из определенного количества узлов, по которой случайным образом перемещаются элементы, принадлежащие одной из трех различных групп.

Если два элемента из разных групп одновременно окажутся на одном узле сетки, то между ними произойдет взаимодействие, которое с определенной вероятностью приведет к одному из нескольких возможных исходов.

Так, при встрече обычного человека и зомби может произойти три события: либо человек убивает зомби, либо зомби убивает человека, либо человек сам превращается в зомби. Для простоты все три варианта модель рассматривала как взаимоисключающие, соответственно, суммарная вероятность этих событий равнялась единице.

Те же три варианта возможны и для встречи солдата с зомби. При встрече солдата с обычным человеком ученые предполагают, что с некоторой вероятностью солдат может поделиться с обычным человеком оружием и обучить его приемам борьбы с зомби, так что обычный человек превратится в солдата.

nplus1.ru Ученые создали модель зомби-апокалипсиса

По словам ученых, во всех конфигурациях системы наличие специально обученных для нейтрализации зомби солдат становится залогом выживания человечества. Именно включение таких элементов в систему вызывает фазовый переход статистической системы в состояние выживания.

Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск презентовал огнемет производства одной из своих компаний на случай зомби-нашествия.