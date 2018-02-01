Илон Маск объявил о прекращении продаж огнеметов против зомби

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что все огнеметы компании Boring проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.

Ранее Маск представил огнемет компании Boring, который поможет "спастись от зомби-апокалипсиса". Стоимость огнемёта составляла 500 долларов.

"Все огнеметы проданы. Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring", — написал Маск в своем Twitter.

Также он сообщил, что каждый из огнеметов будет иметь серийный номер — от 1 до 20 тыс.

Small detail, but each one will come with a serial number from 1 to 20,000 pic.twitter.com/ZBYEYO6zqu — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.

Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.