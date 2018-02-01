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    В мире

    Илон Маск объявил о прекращении продаж огнеметов против зомби

    (обновлено: )9301
    Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск сообщил, что каждый из огнеметов будет иметь серийный номер - от 1 до 20 тыс.
    Илон Маск показал огнемет производства одной из своих компаний
    instagram.com/elonmusk

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что все огнеметы компании Boring проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.

    Ранее Маск представил огнемет компании Boring, который поможет "спастись от зомби-апокалипсиса". Стоимость огнемёта составляла 500 долларов.

    "Все огнеметы проданы. Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring", — написал Маск в своем Twitter.

    Также он сообщил, что каждый из огнеметов будет иметь серийный номер — от 1 до 20 тыс.

    Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.

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