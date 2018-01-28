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    В мире

    Илон Маск презентовал огнемёты на случай зомби-апокалипсиса

    (обновлено: )31312
    Как отметил Маск, когда начнется зомби-апокалипсис, вы не пожалеете, что купили огнемет: "Работает против полчищ нечисти — в противном случае мы вернем вам деньги!"
    Илон Маск показал огнемет производства одной из своих компаний
    instagram.com/elonmusk

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Американский предприниматель Илон Маск презентовал огнемет производства одной из своих компаний на старнице Instagram.

    Пользователи Reddit еще несколько дней назад обнаружили на сайте The Boring Company страницу, на которой можно заказать огнемет.

    Теперь это подтвержил Маск. 

    "Когда начнется зомби-апокалипсис, вы не пожалеете, что купили огнемет. Работает против полчищ нечисти — в противном случае мы вернем вам деньги!" — написал он в Twitter.

    instagram.com/elonmusk
    Илон Маск показал огнемет производства одной из своих компаний

    Он также отметил, что было заказано около тысячи огнеметов, доступны еще 19 тыс.

    Стоимость огнемёта — 500 долларов.

    Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.

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