Илон Маск презентовал огнемёты на случай зомби-апокалипсиса

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Американский предприниматель Илон Маск презентовал огнемет производства одной из своих компаний на старнице Instagram.

Пользователи Reddit еще несколько дней назад обнаружили на сайте The Boring Company страницу, на которой можно заказать огнемет.

Теперь это подтвержил Маск.

"Когда начнется зомби-апокалипсис, вы не пожалеете, что купили огнемет. Работает против полчищ нечисти — в противном случае мы вернем вам деньги!" — написал он в Twitter.

instagram.com/elonmusk Илон Маск показал огнемет производства одной из своих компаний

Он также отметил, что было заказано около тысячи огнеметов, доступны еще 19 тыс.

Стоимость огнемёта — 500 долларов.

Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.