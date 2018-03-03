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    В мире

    В Польше назвали сумму ущерба от войны с Германией

    (обновлено: )27805
    Как отметил глава комиссии по репарациям Сейма Польши, речь идет "об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. 

    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня
    Польша готовится к "историческому контрнаступлению" на Германию
    Ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, оценивается в 850 миллиардов долларов, заявил глава комиссии по репарациям Сейма Польши Аркадиуш Мулярчик, передает портал rp.pl.

    "Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны", − заявил Мулярчик.

    По его словам, вопрос о репарациях так и не был урегулирован.

    Он также отметил, что "Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она не соблюдает международное право".

    Ранее действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия виновна в преступлениях нацизма в Польше.

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