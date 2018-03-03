В Польше назвали сумму ущерба от войны с Германией

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.rp.pl.
"Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны", − заявил Мулярчик.
По его словам, вопрос о репарациях так и не был урегулирован.
Он также отметил, что "Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она не соблюдает международное право".
Ранее действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия виновна в преступлениях нацизма в Польше.