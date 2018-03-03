В Польше назвали сумму ущерба от войны с Германией

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.

Ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, оценивается в 850 миллиардов долларов, заявил глава комиссии по репарациям Сейма Польши Аркадиуш Мулярчик, передает портал rp.pl

"Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны", − заявил Мулярчик.

По его словам, вопрос о репарациях так и не был урегулирован.

Он также отметил, что "Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она не соблюдает международное право".

Ранее действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия виновна в преступлениях нацизма в Польше.