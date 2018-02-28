наверх
28.02.201823:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЕК готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро - СМИ

    (обновлено: )46808
    Как уточняется, Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент.
    Флаг Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 20 мая 2015 г.
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Европейская комиссия готова предоставить Украине транш помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

    "Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", — написал Йозвяк.

    После того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в комментарии телеканалу "112 Украина".

    "Сейчас Еврокомиссия поддержала в принципе новую программу макрофинансовой помощи Украине, но процедуры еще продолжаются. Я думаю, со стороны Еврокомиссии уже официальное продолжение может быть на следующей неделе. Будет официальное предложение, которое уже будет обсуждаться странами-участницами ЕС и Европарламентом", — заявил Домбровскис.

    Напомним, ранее президент Петр Порошенко обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером выделение Киеву макрофинансовой помощи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко с руководством НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Грузовик в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность