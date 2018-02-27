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    В мире

    Власти Македонии предложили новые названия страны

    (обновлено: )33010
    Как отметил премьер страны, предлагается назвать страну: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).
    Флаг Македонии
    http://venividi.ru

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Македонии предложил четыре варианта названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией, сообщает Reuters.

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    "Предложения являются следующими: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье)," — сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

    На вопрос о том, будет ли Греция довольна одним из предложенных вариантов, Заев ответил утвердительно. 

    Напомним, Греция не согласна с тем, что после развала Югославии входившая в ее состав республика стала называться Республика Македония и блокирует ее вступление в НАТО и ЕС. По мнению Афин, нынешнее название дает возможность предъявления территориальных претензий со стороны Республики Македония на греческую область Македония. Афины обвиняют Скопье в узурпации имени ее исторической провинции, фальсификации истории и идеологии ирредентизма, которая закреплена в конституции. В последнее время Афины и Скопье активизировали переговоры о названии в рамках ООН.

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