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    В Китае в новогоднюю ночь взорвался фейерверк, есть жертвы

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    По данным местного агентства, взрыв прогремел в юго-западной провинции Юньнань, когда жители праздновали наступление года Земляной Собаки. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 22 февраля.
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    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва фейерверка во время празднования Нового года (Чуньцзе, Праздник Весны) в Китае погибли четыре человека и пять пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

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    Инцидент произошел в ночь на пятницу в юго-западной провинции Юньнань, когда жители праздновали наступление года Земляной Собаки по лунному календарю.

    Несмотря на то, что в этом году китайские власти запретили использование фейерверков в более чем 400 городах, в том числе и в Пекине, по всей стране по-прежнему запускают их на Новый год.

    Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 22 февраля.

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