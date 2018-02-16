В Китае в новогоднюю ночь взорвался фейерверк, есть жертвы

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва фейерверка во время празднования Нового года (Чуньцзе, Праздник Весны) в Китае погибли четыре человека и пять пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в юго-западной провинции Юньнань, когда жители праздновали наступление года Земляной Собаки по лунному календарю.

Несмотря на то, что в этом году китайские власти запретили использование фейерверков в более чем 400 городах, в том числе и в Пекине, по всей стране по-прежнему запускают их на Новый год.

Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 22 февраля.