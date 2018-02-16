Скетч на китайском госТВ завершился расистским скандалом

Один из номеров в самом просматриваемом в мире новогоднем шоу, которое вышло на китайском государственном телеканале CCTV, завершился расистским скандалом, сообщает издание South China Morning Post

В юмористическом скетче про "мягкую силу" Китая в Африке китайскую актрису покрасили в черный цвет, сделали ей накладную огромных размеров пятую точку, а на голову поставили корзинку с фруктами.

Кроме того, чернокожий актер рядом с актрисой изображал обезьяну. Вместе они рассказывали, как Африка благодарна Китаю за строительство железных дорог.

Ранее сообщалось, что китайцы встретили год Земляной Собаки.