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    Скетч на китайском госТВ завершился расистским скандалом

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    Один из номеров в самом просматриваемом в мире новогоднем шоу, которое вышло на китайском государственном телеканале CCTV, завершился расистским скандалом.
    CCTV в youtube

    Сын Лукашенко поздравил китайцев с их Новым годом
    Канал Embassy of Belarus. Beijing на youtube
    Сын Лукашенко обратился к жителям Поднебесной на китайском языке
    Один из номеров в самом просматриваемом в мире новогоднем шоу, которое вышло на китайском государственном телеканале CCTV, завершился расистским скандалом, сообщает издание South China Morning Post.

    В юмористическом скетче про "мягкую силу" Китая в Африке китайскую актрису покрасили в черный цвет, сделали ей накладную огромных размеров пятую точку, а на голову поставили корзинку с фруктами.

    Кроме того, чернокожий актер рядом с актрисой изображал обезьяну. Вместе они рассказывали, как Африка благодарна Китаю за строительство железных дорог.

    Ранее сообщалось, что китайцы встретили год Земляной Собаки.

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