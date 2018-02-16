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    Террорист Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек

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    Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от фашистской идеологии.
    Андерс Беринг Брейвик
    Lise AASERUD / NTB Scanpix / AFP

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек в 2011 году, впервые заявил о раскаянии за совершенные им убийства, сообщает Verdens Gang.

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    По информации издания, Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от фашистской идеологии.

    8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Юристы заявили, что будут обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Андерс Беринг Брейвик (1979) был признан виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя не считал. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.

    В августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения. Жалобу на государство, которое, как настаивает Брейвик, сильно изолировало его от людей, он подал в суд Осло в июле 2015 года.

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