Шульц объявил о своей немедленной отставке с поста главы партии - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Лидер социал-демократов ФРГ Мартин Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), сообщает издание Merkur.

Свой пост он предложил главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес.

Президиум партии провел встречу во вторник, чтобы обсудить будущие действия. Верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.

Однако, как пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники, пост временного главы партии до выборов 22 апреля будет занимать первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Как сообщили СМИ ранее, Шольц, предположительно, возглавит минфин в новом правительстве ФРГ.

Ранее председатель СДПГ Мартин Шульц заявил, что собирается передать свой пост Налес и выразил намерение занять должность министра иностранных дел в будущем коалиционном правительстве. Позднее Шульц заявил об отказе войти в будущее коалиционное правительство ФРГ, мотивировав это необходимостью завершить "кадровые дебаты" в партии.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан.