Мартин Шульц. Справка

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем на минувших выборах в бундестаг получила 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории и став второй по результатам выборов после альянса ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. Шульц признал поражение на выборах в Германии, назвав его тяжелым и горьким для немецкой социал-демократии, после чего заявил об "окончании сотрудничества с ХДС/ХСС". Он также добавил, что как глава партии готов организовать процесс перехода второй крупнейшей партии Германии в стан оппозиции.

Ниже приводится биографическая справка.

Немецкий политик Мартин Шульц (Martin Schulz) родился 20 декабря 1955 года в городе Хельрат, Германия.

В 1977 году получил образование книготорговца.

В 1977-1982 годах работал продавцом книг различных издательств и книжных магазинов.

В 1982-1994 годах был владельцем собственного книжного магазина в городе Вюрзелен района Ахен (земля Северный Рейн — Вестфалия).

REUTERS Hannibal Hanschke Мартин Шульц

В 1974 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1974-1984 годах возглавлял ассоциацию молодых социалистов города Вюрзелена. С 1984 года — член правления СДПГ района Ахен.

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В 1984-1999 годах — член городского совета города Вюрзелена.

В 1987-1998 годах занимал пост мэра города Вюрзелена. Стал самым молодым мэром города.

В 1996-2009 годах — председатель СДПГ района Ахен.

С 1999 года — член исполнительного комитета и президиума СДПГ.

В 1994 году Мартин Шульц был избран в Европейский парламент.

В 2000-2004 годах был председателем фракции СДПГ в Европейском парламенте. В 2002-2004 годах — заместитель председателя парламентской группы социалистов в Европейском парламенте.

В 2004-2012 годах — председатель фракции СДПГ в Европейском парламенте.

С января 2012 года — председатель Европейского парламента.

С 18 июня по 1 июля 2014 года — председатель группы социалистов в Европейском парламенте, в связи с чем оставил пост председателя Европарламента.

1 июля 2014 года был переизбран главой Европейского парламента.

24 ноября 2016 года Шульц объявил об уходе с поста председателя Европейского парламента ради участия в выборах в бундестаг в 2017 году.

17 января 2017 года официально покинул пост председателя Европарламента.

REUTERS Hannibal Hanschke Мартин Шульц

19 марта 2017 года на внеочередном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц был утвержден председателем СДПГ и кандидатом в канцлеры ФРГ.

Мартин Шульц свободно говорит на голландском и французском языках, владеет английским, итальянским и испанским языками.

Шульц женат, у него двое детей — сын и дочь.