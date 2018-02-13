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    Ученые выяснили, что быть без пары полезно для здоровья

    (обновлено: )70311
    Согласно данным ученых, у людей без пары остается больше времени на творчество и развитие личности, они лучше и дольше спят.
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    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Мужчины и женщины без второй половинки имеют немало преимуществ по сравнению с теми, кто живет "с парой".

    Открытие Моста влюбленных в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытие Моста влюбленных в центре Киева

    Об этом свидетельствуют результаты различных научных исследований, сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

    Выяснилось, в частности, что одинокие люди более активны во время общения в соцсетях и имеют больше онлайн-друзей. При этом психологи отмечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в более зрелом возрасте.

    Одиночки имеют больше возможностей развиваться физически, они меньше склонны к ожирению и обычно более стройные.

    В то же время у людей без пары остается больше времени на творчество и развитие личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру, свидетельствуют результаты исследований.

    А вот по данным US News, люди, которые не имеют отношений, спят лучше и дольше, так как им никто не мешает храпом, поворачиваниями во сне и "кражей" одеяла.

    Ранее сообщалось, что в частном доме в райцентре Казанка Николаевской области найдены мертвыми влюбленная пара.

     

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