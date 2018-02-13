Ученые выяснили, что быть без пары полезно для здоровья

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Мужчины и женщины без второй половинки имеют немало преимуществ по сравнению с теми, кто живет "с парой".

Об этом свидетельствуют результаты различных научных исследований, сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Выяснилось, в частности, что одинокие люди более активны во время общения в соцсетях и имеют больше онлайн-друзей. При этом психологи отмечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в более зрелом возрасте.

Одиночки имеют больше возможностей развиваться физически, они меньше склонны к ожирению и обычно более стройные.

В то же время у людей без пары остается больше времени на творчество и развитие личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру, свидетельствуют результаты исследований.

А вот по данным US News, люди, которые не имеют отношений, спят лучше и дольше, так как им никто не мешает храпом, поворачиваниями во сне и "кражей" одеяла.

Ранее сообщалось, что в частном доме в райцентре Казанка Николаевской области найдены мертвыми влюбленная пара.