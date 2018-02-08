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    Общество

    В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысяч влюбленных пар

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    В Минюсте сообщили, что пар может стать больше, так как продолжается прием заявлений на регистрацию брака.
    Празднование Дня святого Валентина
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве юстиции Украины зарегистрировано 1492 заявления о сочетании браком 14 февраля, в День Святого Валентина.

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    Об этом говорится в ответе Минюста на запрос УНН.

    "По состоянию на 02.02.2018 количество заявлений о государственной регистрации брака, назначенной на 14.02.2018, составляет 1492 заявления. При этом следует отметить, что в настоящее время продолжается прием заявлений о государственной регистрации брака, который может быть назначен на указанную в запросе дату", — говорится в сообщении.

    В то же время отмечено, что в 2017 году было принято 2221 заявлений о государственной регистрации брака в День Святого Валентина.

    Ранее сообщалось, что в частном доме в райцентре Казанка Николаевской области найдены мертвыми влюбленная пара.

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