В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысяч влюбленных пар

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве юстиции Украины зарегистрировано 1492 заявления о сочетании браком 14 февраля, в День Святого Валентина.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос УНН.

"По состоянию на 02.02.2018 количество заявлений о государственной регистрации брака, назначенной на 14.02.2018, составляет 1492 заявления. При этом следует отметить, что в настоящее время продолжается прием заявлений о государственной регистрации брака, который может быть назначен на указанную в запросе дату", — говорится в сообщении.

В то же время отмечено, что в 2017 году было принято 2221 заявлений о государственной регистрации брака в День Святого Валентина.

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