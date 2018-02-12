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    Финрегулятор ЕС предостерег от покупки криптовалют

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    Криптовалютные биржи "не регулируются законодательством ЕС, что означает, что потребители, покупающие виртуальную валюту, не получают никакой защиты, связанной с регулируемыми финансовыми услугами".
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Финансовый регулятор ЕС распространил в понедельник уведомление, в котором предостерегает европейских граждан от необдуманных решений при покупке криптовалют, указывая на отсутствие каких-либо законодательных механизмов защиты от связанных с этим рисков.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Европейские надзорные органы обеспокоены тем, что все большее число потребителей покупают виртуальные валюты, не зная о связанных с этим рисках. Виртуальные валюты, такие как биткоин, подвержены значительной волатильности и демонстрировали явные признаки ценового пузыря. Потребители, их покупающие, должны знать, что существует высокий риск того, что они потеряют большую сумму или даже все вложенные деньги", — говорится в опубликованном в понедельник предостережении Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

    ESMA является независимым регулятором финансового рынка ЕС, отвечает за обеспечение стабильности финансовой системы.

    Кроме того, говорится в сообщении ведомства, криптовалютные биржи "не регулируются законодательством ЕС, что означает, что потребители, покупающие виртуальную валюту, не получают никакой защиты, связанной с регулируемыми финансовыми услугами".

    В январе министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщал о том, что Франция и Германия представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин на предстоящем саммите G20 в Аргентине, который состоится в марте. Как сообщал министр, страны проведут совместный анализ рисков, связанных с биткоином, и предложат свои меры по его регулированию. Ранее глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что банки Евросоюза не проявляют большого интереса к криптовалютам, таким как биткоин.

    Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

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