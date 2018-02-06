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    Независимые аналитики США назвали причины низкой оценки биткоина

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    Аналитики рейтингового агентства Weiss указали на недостаточную производительность сети, которая позволяет проводить всего 4 операции за секунду - при стоимости около 10 долларов каждая.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Рейтинговое агентство Weiss считает, что стоимость самой популярной в мире криптовалюты крайне волатильна, биткоин также отстает по своим параметрам от появляющихся на рынке криптовалют.

    В январе независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило криптовалюте Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил лишь "C+". Тогда более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что сеть биткоина слишком перегружена, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций, напоминает ПРАЙМ.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    "В ответ на жаркие споры о рейтинге "C+" биткоина Weiss сегодня публикует 14-страничный доклад, раскрывающий ключевые факторы и данные, на которых основан рейтинг", — следует из сообщения агентства участникам рынка.

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    Weiss отметило, что рейтинги криптовалютам присваиваются исходя из четырех факторов: риски, вознаграждение майнерам, основные функции и технологии. "Инвесторы биткоина в последнее время получают меньше, чем инвесторы альткоинов, и при этом продолжают испытывать риски от высокой волатильности", — поясняется в докладе.

    Помимо этого аналитики агентства указали на недостаточную производительность сети, которая позволяет проводить всего 4 операции за секунду — при стоимости около 10 долларов каждая. "В плане технологий биткоину не хватает управления сверху, необходимого для быстрой модернизации сети, он отстает от быстро развивающейся отрасли", — добавили они.

    Эксперты Weiss отметили, что рейтинги криптовалют периодически пересматриваются. Так, если стоимость биткоина стабилизируется или если будет решена проблема со скоростью проведения транзакций в его сети, рейтинг криптовалюты может быть пересмотрен.

    Накануне сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжила дешеветь на торгах, опустившись ниже 7 тысяч долларов. 

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