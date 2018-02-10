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    Сильнейшие снегопады в Японии привели к гибели 4 человек, 48 пострадали

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    По состоянию на субботу в префектуре Фукуи три человека погибли, отравившись выхлопными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом.
    Снегопад в Японии
    STR / JIJI PRESS / AFP

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли в Японии, 48 человек пострадали в результате сильнейших снегопадов, сообщает телекомпания NHK.

    Снегопад в Японии
    Kyodo/via REUTERS
    Сильный снегопад в Японии

    По состоянию на субботу в префектуре Фукуи три человека погибли, отравившись выхлопными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом. Еще один человек погиб в префектуре Ниигата при падении с крыши, которую он очищал от снега.

    При падении на гололеде травмы получили 48 человек.

    Высота снежного покрова в префектуре Фукуи составляет 1 метр 9 сантиметров, в префектуре Ниигата – 1 метр 23 сантиметра. В воскресенье в этом районе установится теплая погода — около 9-10 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают, что это может привести к паводкам, затоплениям и сходу снежных лавин в горной местности.

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