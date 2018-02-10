Сильнейшие снегопады в Японии привели к гибели 4 человек, 48 пострадали

STR / JIJI PRESS / AFP

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли в Японии, 48 человек пострадали в результате сильнейших снегопадов, сообщает телекомпания NHK.

По состоянию на субботу в префектуре Фукуи три человека погибли, отравившись выхлопными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом. Еще один человек погиб в префектуре Ниигата при падении с крыши, которую он очищал от снега.

При падении на гололеде травмы получили 48 человек.

Высота снежного покрова в префектуре Фукуи составляет 1 метр 9 сантиметров, в префектуре Ниигата – 1 метр 23 сантиметра. В воскресенье в этом районе установится теплая погода — около 9-10 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают, что это может привести к паводкам, затоплениям и сходу снежных лавин в горной местности.