В США 12-летняя девочка 40 лет проведет в психбольнице

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Суд в американском штате Милуоки приговорил девочку, которая пыталась зарезать 12-летнюю сверстницу, вдохновившись рассказами о Тонком человеке (Слендермене), к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике, сообщает местное издание Milwaukee Journal Sentinel.

Инцидент произошел в июне 2014 года в штате Висконсин. По данным полиции, Анисса Вейер и Морган Гейзер заманили свою одноклассницу в лес, а затем напали на нее. В общей сложности Вейер нанесла жертве 19 ножевых ранений, но потерпевшая смогла выжить. Все трем девочкам было тогда по 12 лет.

На допросе нападавшие заявили, что верят историям о Тонком человеке, и с помощью этого убийства рассчитывали стать его помощницами.

Объявленный судьей срок пребывания в клинике является максимальным. В конце заседания подсудимая расплакалась и попросила прощения у своей жертвы, отмечает издание.

В конце декабря завершился процесс по делу Вейер, которая по решению суда проведет в психиатрической лечебнице 25 лет.

Тонкий человек, или Слендермен (Slender Man) — вымышленный персонаж, рассказы про которого обрели широкую популярность в интернет-сообществе с 2009 года. Это безликий маньяк с длинными руками, который якобы охотится на детей. Ему также приписывают сверхъестественные способности, такие, как телепатия, телепортация и искажение изображений на фотографиях.