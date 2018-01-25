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    В США при аварии дорогу засыпало долларами, которые везли в казино

    (обновлено: )45920
    Автомобиль, который перевозил большую сумму денег для игровых автоматов, врезался в ограждение на трассе. Дорога была усеяна купюрами по 5, 10 и 20 долларов.
    Видео CBS Baltimore

    В американском штате Иллинойс в аварию попало авто, которое перевозило денежные купюры для игровых автоматов в казино. При ДТП проезжая часть скоростной трассы буквально усыпана деньгами.

    Телеканала CBS передает, что водитель легкового автомобиля, который перевозил деньги, не справился с управлением и врезался в ограждение, а потом с пикапом. Третья машина, пытаясь избежать столкновения, также врезалась в забор.

    На дороге рассыпались купюры номиналом 5, 10 и 20 долларов. Шоссе было закрыто в течение часа для сборки денег.

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