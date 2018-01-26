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    В мире

    Шокина заметили в аэропорту Швейцарии

    (обновлено: )235
    Гипотетически направляться бывший генпрокурор Виктор Шокин мог куда угодно, судя по табло вылетов в это время грузились борты на Киев, Брюссель, Ниццу, Мюнхен и Майами.
    Шокин в аэропорту Швейцарии
    Валерий Калныш в Facebook

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин был замечен в одиночестве в аэропорту Цюриха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш.

    Валерий Калныш в Facebook
    Шокин в аэропорту Швейцарии

    "Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин. Цюрих. Аэропорт", — написал Калныш и добавил фото экс-главы ГПУ.

    Не сообщается, куда направлялся Шокин, однако стоит отметить, что заметил его журналист в зоне ожидания перед вылетом.

    Гипотетически направляться Шокин мог куда угодно, судя по табло вылетов в это время грузились борты на Киев, Брюссель, Ниццу, Мюнхен и Майами.

    Однако в комментариях к своему посту Калныш написал, что летит экс-глава ГПУ все-таки в Киев.

    Напомним, 20 апреля 2017 года Высший административный суд начал рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина к президенту и Верховной Раде о восстановлении в должности. Шокин просил признать незаконными и отменить указ президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его отставку.

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