Шокина заметили в аэропорту Швейцарии

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин был замечен в одиночестве в аэропорту Цюриха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш.

Валерий Калныш в Facebook Шокин в аэропорту Швейцарии

"Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин. Цюрих. Аэропорт", — написал Калныш и добавил фото экс-главы ГПУ.

Не сообщается, куда направлялся Шокин, однако стоит отметить, что заметил его журналист в зоне ожидания перед вылетом.

Гипотетически направляться Шокин мог куда угодно, судя по табло вылетов в это время грузились борты на Киев, Брюссель, Ниццу, Мюнхен и Майами.

Однако в комментариях к своему посту Калныш написал, что летит экс-глава ГПУ все-таки в Киев.

Напомним, 20 апреля 2017 года Высший административный суд начал рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина к президенту и Верховной Раде о восстановлении в должности. Шокин просил признать незаконными и отменить указ президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его отставку.