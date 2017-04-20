Суд отказался рассматривать иск Шокина о восстановлении в должности

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины в четверг вернул без рассмотрения иск бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина о признании его увольнения незаконным и восстановлении в должности в связи с истечением сроков подачи, передает корреспондент РИА Новости.

"В удовлетворении ходатайства о возобновлении сроков по иску Шокина Виктора Николаевича к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу, Верховной Раде… отказать. Административный иск… оставить без рассмотрения", — заявил председательствующий по делу судья Виктор Мороз.

Он добавил, что это решение может быть пересмотрено Верховным судом Украины в установленном законом порядке. Судья огласил лишь резолютивную часть определения, не назвав причины отказа восстановить сроки подачи иска.

Ранее Шокин заявил, что его уволили с нарушением процедуры. В частности, во время решения в парламенте вопроса о его отставке депутаты якобы голосовали друг за друга.