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    В мире

    Тело отбросило на 25 метров. Россиянин на авто сбил британца в Таиланде

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    Свидетели рассказали изданию, что 69-летний гражданин Великобритании припарковал свой мотоцикл напротив одного из баров и начал переходить дорогу. В это время, по словам очевидцев, его сбил автомобиль, за рулем которого находился россиянин.
    Полиция Таиланда
    Associated Press Sakchai Lalit

    КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Тридцатилетний россиянин задержан на острове Самуи в Таиланде после ДТП, в котором погиб гражданин Великобритании, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation.

    ДТП произошло около 01.00 в четверг (23.00 среды по Киеву) в районе острова, где расположены несколько ночных баров.

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    REUTERS Athit Perawongmetha
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    Свидетели рассказали изданию, что 69-летний гражданин Великобритании припарковал свой мотоцикл напротив одного из баров и начал переходить дорогу. В это время, по словам очевидцев, его сбил автомобиль, за рулем которого находился россиянин.

    Скорость автомобиля была велика, так как свидетели рассказали, что тело британца силой удара было отброшено на 25 метров.

    Издание сообщает, что место, где произошло ДТП, было плохо освещено. Россиянин, управлявший автомобилем, дождался полиции и не оказал сопротивления при задержании, сообщает газета.

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    Ранее сообщалось, что три человека, среди которых турист из России, погибли в результате аварии в Таиланде на туристическом курорте.

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