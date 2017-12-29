Мир сошел с ума! В Таиланде начали усыновлять кукол

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Таиланде взрослые люди "усыновляют" кукол, веря, что в них вселяются духи (например, убитых при абортах детей), сообщает FeatureShoot.

Тайцы поклоняются своим любимым куклам, носят их всюду с собой и уверены, что они приносят удачу. По всей стране открываются магазины, продающие одежду и ювелирные украшения для таких кукол. О куклах заботятся, кормят их, одевают, а японский ресторан в пригороде Бангкока запустил специальное меню для Лук Тхеп (так называют этих кукол).

featureshoot.com В Таиланде начали усыновлять кукол

Эти куклы появились в Таиланде в 2013 году, и их популярность растет до сих пор. Как рассказывают, однажды женщина по имени Мананья Бунми, расстроенная плохим поведением своего 17-летнего сына, сделала куклу и с помощью амулетов заговорила ее, дав кукле часть души ребенка.

featureshoot.com В Таиланде начали усыновлять кукол

После трепетной заботы о кукле и религиозных ритуалов юноша остепенился, бросил плохую компанию, нашел подработку и начал встречаться с девушкой. За помощь Мананья Бунми надела кукле по имени Петч золотые кольца на каждый палец. А после взяла себе псевдоним Мама Нинг и начала массовое производство кукол с душой.

Напомним, американская компания Mattel представила свою первую облаченную в хиджаб куклу Barbie, прототипом которой стала американская фехтовальщица и саблистка Ибтихадж Мухаммад.