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    Мир сошел с ума! В Таиланде начали усыновлять кукол

    (обновлено: )9001
    Тайцы поклоняются своим любимым куклам, носят их всюду с собой и уверены, что они приносят удачу. По всей стране открываются магазины, продающие одежду и ювелирные украшения для таких кукол.
    В Таиланде начали усыновлять кукол
    featureshoot.com

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Таиланде взрослые люди "усыновляют" кукол, веря, что в них вселяются духи (например, убитых при абортах детей), сообщает FeatureShoot.

    Тайцы поклоняются своим любимым куклам, носят их всюду с собой и уверены, что они приносят удачу. По всей стране открываются магазины, продающие одежду и ювелирные украшения для таких кукол. О куклах заботятся, кормят их, одевают, а японский ресторан в пригороде Бангкока запустил специальное меню для Лук Тхеп (так называют этих кукол).

    featureshoot.com
    В Таиланде начали усыновлять кукол

    Эти куклы появились в Таиланде в 2013 году, и их популярность растет до сих пор. Как рассказывают, однажды женщина по имени Мананья Бунми, расстроенная плохим поведением своего 17-летнего сына, сделала куклу и с помощью амулетов заговорила ее, дав кукле часть души ребенка. 

    featureshoot.com
    В Таиланде начали усыновлять кукол

    После трепетной заботы о кукле и религиозных ритуалов юноша остепенился, бросил плохую компанию, нашел подработку и начал встречаться с девушкой. За помощь Мананья Бунми надела кукле по имени Петч золотые кольца на каждый палец. А после взяла себе псевдоним Мама Нинг и начала массовое производство кукол с душой.

    Напомним, американская компания Mattel представила свою первую облаченную в хиджаб куклу Barbie, прототипом которой стала американская фехтовальщица и саблистка Ибтихадж Мухаммад.

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