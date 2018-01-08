Ущерб США от стихийных бедствий в 2017 году установил рекорд

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Стихийные бедствия 2017 года обошлись США в рекордные 306 миллиардов долларов и 362 жизней, сообщило в понедельник национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOАA).

По его статистике, за год США пережили 16 природных катаклизмов, ущерб от которых превысил 1 миллиард долларов. В их числе три крупных урагана, восемь серьезных штормов, два потопа, один природный пожар, одну засуху и один сильный мороз.

Самыми крупными по размеру ущерба стали ураган "Харви", обрушившийся на Техас в августе (урон от него превысил 125 миллиардов долларов), а также ураганы "Мария" и "Ирма" (в общей сложности стоили Америке 140 миллиардов долларов). Пожары на западном побережье нанесли ущерб в 18 миллиардов долларов, что в трое превышает предыдущий рекорд.