Ураган на рынке нефти после "Харви" и "Ирмы"

Владимир Матвеев, обозреватель

Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,2 миллиона баррелей до 468,8 миллиона за неделю к 8 сентября, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3,2 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), сообщает Reuters.

Одновременно, запасы бензина сократились на 7,9 млн баррелей.

Предполагается, что запасы нефти выросли из-за замедления спроса со стороны НПЗ, которые в августе приостановили работу из-за урагана "Харви".

Однако, эксперты считают, что текущие данные не отражают реальной ситуации о запасах сырья, так как рост запасов зафиксирован после того, как обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган "Харви" вывел из строя почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей.

Последствия ураганов в США привели к снижению спроса на сырье.

В сложившейся ситуации, как отмечают эксперты, цены на нефть меняются разнонаправленно под воздействием комплекса факторов. Последствия ураганов привели к тому, что премия европейского эталонного сорта к WTI, Brent-WTI спред, вырос до $5,41 за баррель из-за сохраняющегося давления на спрос на нефть и нефтепродукты в США.

Сейчас нефтяные цены "плюсуют" на фоне позитивных отчетов ОPEC и Управления энергетической информации (EIA).

Официальная статистика EIA находится в центре внимания инвесторов. Вышедшие отчеты OPEC и этого управления отразили рост оптимизма в части спроса на нефть. В обоих случаях повышены прогнозы на текущий год.

Так, генсек OPEC Мохаммед Баркиндо заявил, что продление сделки и возможное углубление сокращение нефтедобычи помогут сбалансировать рынок.

Пакт OPEC+ об ограничении добычи сырья способствует восстановлению баланса на мировом рынке нефти, сказал Баркиндо, уточнив, что рост спроса на нефть, который будет наблюдаться до конца этого года, поможет ещё больше снизить запасы сырья.

"Ребалансировка рынка идёт полным ходом благодаря строгому соблюдению условий соглашения членами ОПЕК и не входящими в нефтекартель странами", сказал Баркиндо, выступая на конференции в Оксфорде.

Цена барреля марки Brent в ходе торговой сессии на бирже ICE в Лондоне достигла 55,01 доллара, поднявшись на 1,36 процента, сообщается на сайте биржи. Отметку в 55 долларов Brent превысила впервые с 19 апреля. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,56%, до $48,98 за баррель.

В любом случае, рынок ждет официальные данные о запасах в США.

Наряду с этим, в ближайшие недели картина по запасам и спросу может быть искажена из-за погодных аномалий в регионе. Перезапуск остановленных НПЗ в пострадавших штатах США не сможет сразу перевесить разрушительные последствия ураганов "Ирма" и "Харви".

EIA прогнозирует, что восстановление поставок с месторождений Мексиканского залива после ураганов в этих регионах потребует длительного времени.

Своеобразным противовесом росту запасов в США остаётся оптимистичный прогноз картеля OPEC, который также заявил о грядущем увеличении спроса на нефть.

Так, OPEC повысила прогноз спроса на нефть в 2017 году до 96,77 миллиона баррелей в сутки с 96,49 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидания на 2018 год также были пересмотрены.

По прогнозам OPEC, спрос вырастет на 1,35 миллиона баррелей до 98,12 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного обзора картеля.

Напомним, OPEC и ряд нефтепроизводителей вне картеля, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки для выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до конца марта 2018 года.

В настоящий момент профильные министры обсуждают возможность продления пакта ОPEC + как минимум ещё на три месяца. Дальнейшую судьбу сделки её участники обсудят в ноябре.

Между тем, OPEC своими действиями, вероятно, не сможет снизить мировые запасы до среднего 5-летнего уровня к концу 1-го квартала 2018 года, когда должна завершиться текущая сделка по сокращению добычи.

При этом аналитики предупредили, что мировые запасы нефти в 2018 году вырастут.

В любом случае, ближайшие месяцы трейдерам важно мониторить заявления стран OPEC+. Возможное положительное заявление Нигерии или Ливии относительно любого намерения участвовать в сделке также должно привести к росту цен на нефть, пишет Investing.

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Наряду с этим снижение производственной активности в Китае также отразится на ценах на нефть.

И, если изменения нефтяных запасов США и количества буровых в перспективе двух-трех недель обычно нивелируются изменением внутреннего спроса в стране, то "снижение потребления нефти Китаем — прямой удар по нефтяным контрактам и прямая дорога к новым танкерам с невостребованной нефтью".