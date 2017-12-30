наверх
30.12.201710:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Канаде прошел зловещий ледяной дождь. 40 тыс человек остались без света

    (обновлено: )11430
    В ближайшее время прогнозируется снегопад, были объявлены предупреждения о погодной опасности. По данным электроэнергетической компании BC Hydro, неполадки с электроэнергией затронули около ста тысяч человек.
    Погода в Канаде
    ctvnews.ca

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.  В западной канадской провинции Британская Колумбия прошел ледяной дождь, который привел к обрушению деревьев и порыву линий электропередачи в регионе. В результате более 40 тысяч человек остались без электричества, сообщает телеканал CTV.

    Как отмечает телеканал, также прогнозируется снегопад, были объявлены предупреждения о погодной опасности. По данным электроэнергетической компании BC Hydro, неполадки с электроэнергией затронули около ста тысяч человек.

    ctvnews.ca
    Погода в Канаде

    "Ледяной дождь и зимний шторм привели к значительным последствиям для энергосистемы и необычайно опасным условиям на востоке (региона — ред.) Фрейзер-Вэлли. Около ста тысяч потребителей столкнулись с перебоями, и некоторые будут без электричества в течение ночи. Бригады работают ночью, но слабая видимость, скользкие дороги и падающие деревья затрудняют их деятельность", — сообщается в заявлении компании.

    Между тем, в Украине на новогодние праздники синоптики обещают очень теплую, весеннюю погоду.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Тающий снег в Киеве
    Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд