В Канаде прошел зловещий ледяной дождь. 40 тыс человек остались без света

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В западной канадской провинции Британская Колумбия прошел ледяной дождь, который привел к обрушению деревьев и порыву линий электропередачи в регионе. В результате более 40 тысяч человек остались без электричества, сообщает телеканал CTV.

Как отмечает телеканал, также прогнозируется снегопад, были объявлены предупреждения о погодной опасности. По данным электроэнергетической компании BC Hydro, неполадки с электроэнергией затронули около ста тысяч человек.

ctvnews.ca Погода в Канаде

"Ледяной дождь и зимний шторм привели к значительным последствиям для энергосистемы и необычайно опасным условиям на востоке (региона — ред.) Фрейзер-Вэлли. Около ста тысяч потребителей столкнулись с перебоями, и некоторые будут без электричества в течение ночи. Бригады работают ночью, но слабая видимость, скользкие дороги и падающие деревья затрудняют их деятельность", — сообщается в заявлении компании.

Между тем, в Украине на новогодние праздники синоптики обещают очень теплую, весеннюю погоду.