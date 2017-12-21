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    В мире

    Госдеп просит "не спекулировать" на теме вооружения Украины

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (84)

    (обновлено: )14102
    Высокопоставленный представитель госдепартамента подчеркнул, что правительство США не продавало напрямую летальное оружие Украине, однако не исключает такой возможности.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. США пока не приняли решения по поставкам оружия Украине, но не исключают такой возможности, заявил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель госдепартамента.

    "Правительство США не продавало напрямую летальное оружие Украине, мы также не исключили такой возможности. Поэтому я бы не хотел спекулировать на эту тему", — ответил он на вопрос журналиста о такой возможности.

    Военнослужащие ВСУ в вертолете на территории АТО
    REUTERS Mikhail Palinchak
    Зачем Канада подталкивает Украину к масштабной войне

    Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 миллиона долларов.

    Читайте также: Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

    Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

    Ранее, напомним, Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

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