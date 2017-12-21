Госдеп просит "не спекулировать" на теме вооружения Украины

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. США пока не приняли решения по поставкам оружия Украине, но не исключают такой возможности, заявил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Правительство США не продавало напрямую летальное оружие Украине, мы также не исключили такой возможности. Поэтому я бы не хотел спекулировать на эту тему", — ответил он на вопрос журналиста о такой возможности.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 миллиона долларов.

Читайте также: Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

Ранее, напомним, Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.