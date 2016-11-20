Более 1,2 тонны кокаина конфисковали с двух судов в Колумбии и Мексике

Сергей Тышковец

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Более 1,2 тонны кокаина были конфискованы в субботу в результате удачных операций против наркоторговцев в Колумбии и Мексике.

По сообщению ВМС Колумбии, фрегат Independiente совместно с французским фрегатом Germinal задержали в Карибском море быстроходную лодку с 0,65 тонны кокаина.

Лодка была перехвачена в водах у берегов департамента Ла-Гуахира, с грузом были задержаны два гражданина Колумбии и двое венесуэльцев, пытавшихся выбросить запрещенный товар за борт.

По данным властей, партия кокаина направлялась в Доминиканскую республику, чтобы оттуда быть доставленной в США. Стоимость груза оценивается примерно в 22 миллиона долларов США.

Одновременно в порту Мансанильо на тихоокеанском побережье Мексики ВМФ латиноамериканской страны конфисковал на одном из судов сразу 0,58 тонны кокаин. Судно шло под флагом Сингапура из Колумбии, говорится в сообщении ВМФ. Наркотики были спрятаны в валиках для помолки сахарного тростника, которые перевозило судно.

В августе боливийские спецслужбы конфисковали сразу 7,5 тонны кокаина, что стало одним из самых сильных ударов по торговцам наркотиками в этой южноамериканской стране.