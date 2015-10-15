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    Путин и Назарбаев подписали документ о разграничении дна Каспия

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    Как отмечается в сообщении, документ регулирует вопросы совместной разработки нефтеносной структуры "Центральная".
    Каспийском море
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    АСТАНА, 15 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали протокол о внесении изменения в протокол к соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря для осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

    Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщал журналистам, что документ регулирует вопросы совместной разработки нефтеносной структуры "Центральная".

    Ранее в ходе украинского-американских учений Sea Breeze-2015 Военно-Морские Силы Украины обнаружили в непосредственной близости от территориальных вод и в морской экономической зоне Украины корабли Черноморского флота РФ.

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