Путин и Назарбаев подписали документ о разграничении дна Каспия

АСТАНА, 15 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали протокол о внесении изменения в протокол к соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря для осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщал журналистам, что документ регулирует вопросы совместной разработки нефтеносной структуры "Центральная".

Ранее в ходе украинского-американских учений Sea Breeze-2015 Военно-Морские Силы Украины обнаружили в непосредственной близости от территориальных вод и в морской экономической зоне Украины корабли Черноморского флота РФ.