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    Два человека погибли в результате крушения самолета в США

    (обновлено: )94
    Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США, неисправности в работе самолета начались вскоре после взлета.
    Самолет. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения небольшого коммерческого самолета в аэропорту Hammond Northshore Regional в штате Луизиана, сообщает телекомпания CBS.

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    Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США, неисправности в работе самолета начались вскоре после взлета. Самолет разбился, когда его пытались вернуть обратно в аэропорт.

    Инцидент произошел в 270 метрах от взлетно-посадочной полосы. На данный момент личность двух погибших не установлена. Полиция не сообщила, были ли в самолете другие пассажиры. Причины аварии выясняются.

    Ранее транспортный самолет Ил-76 выполнил аварийную посадку в Ульяновске из-за отказа одного из четырех двигателей.

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