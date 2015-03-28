Виток санкций из-за конфликта в Украине нужно завершить - экс-канцлер ФРГ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Виток санкций и угроз, запущенный в связи с ситуацией на востоке Украины, необходимо завершить, заявил в субботнем интервью еженедельнику Spiegel бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

"В этом конфликте со всех сторон были сделаны ошибки, которые привели к спирали угроз, санкций и применению насилия. Теперь из этой спирали нужно выходить. Минск-2 показывает, что в этом заинтересованы все участники, и что никто не ставит под сомнение территориальную целостность Украины", — сказал Шредер.

"Большая ошибка европейцев, в том числе правительства ФРГ, состояла в том, что они допустили, что тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу вел переговоры о соглашении об ассоциацией только с Украиной, а не с Россией. Хотя все знали, что Украина — страна, не единая в плане культуры", — отметил Шредер.

По словам немецкого политика, можно было ранее на высоком уровне обсудить вопрос, о котором говорят сейчас — что произойдет с Украиной, которая с одной стороны ассоциирована с ЕС, а с другой — член Евразийского экономического союза.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.