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    Виток санкций из-за конфликта в Украине нужно завершить - экс-канцлер ФРГ

    Тема:

    Новые санкции в отношении России. (852)

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    По его мнению, "большая ошибка европейцев, в том числе правительства ФРГ, состояла в том, что они допустили, что тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу вел переговоры о соглашении об ассоциацией только с Украиной, а не с Россией".
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Виток санкций и угроз, запущенный в связи с ситуацией на востоке Украины, необходимо завершить, заявил в субботнем интервью еженедельнику Spiegel бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел, премьер-министр Португалии Педро Пассос Коэльо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе
    Associated Press Francois Mori
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    "В этом конфликте со всех сторон были сделаны ошибки, которые привели к спирали угроз, санкций и применению насилия. Теперь из этой спирали нужно выходить. Минск-2 показывает, что в этом заинтересованы все участники, и что никто не ставит под сомнение территориальную целостность Украины", — сказал Шредер.

    "Большая ошибка европейцев, в том числе правительства ФРГ, состояла в том, что они допустили, что тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу вел переговоры о соглашении об ассоциацией только с Украиной, а не с Россией. Хотя все знали, что Украина — страна, не единая в плане культуры", — отметил Шредер.

    По словам немецкого политика, можно было ранее на высоком уровне обсудить вопрос, о котором говорят сейчас — что произойдет с Украиной, которая с одной стороны ассоциирована с ЕС, а с другой — член Евразийского экономического союза.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

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