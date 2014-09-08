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    Режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается - госдеп

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается, заявила на брифинге представитель госдепартамента США Джен Псаки.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается, заявила в понедельник на брифинге представитель госдепартамента США Джен Псаки.

    "Судя по всему, прекращение огня в целом выполняется", — сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства, отметив вместе с тем сообщения об обстрелах в районе Мариуполя и донецкого аэропорта.

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

    Боец ополчения на танке на востоке Украины
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Реальность войны и Фикция переговоров в Минске

    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
    Между тем председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается, а Кай Виттруп, представитель ОБСЕ, работающий в зоне конфликта, заявил, что единичные нарушения перемирия не должны повлиять на режим прекращения огня.
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