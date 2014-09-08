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    У посольств РФ и Украины в Иране нет данных о попытке диверсии на АЭС

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    В украинской дипмиссии не располагают информацией о задержании диверсанта. "Мы не комментируем эту ситуацию. У меня нет информации", - заявил сотрудник посольства.
    АЭС Бушер
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посольства России и Украины не располагают информацией о задержании украинца на АЭС "Бушер", о чем сообщали зарубежные СМИ, заявили РИА Новости в дипмиссиях обеих стран.

    В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что правоохранительные органы Ирана задержали гражданина Украины, который подозревается в диверсии на АЭС "Бушер". Сообщалось, что гражданин Украины проник на АЭС "Бушер" вместе с российским сотрудником, который работает на станции по контракту. При этом не уточнялось, когда произошел инцидент с задержанием украинца и какую роль в этом деле играет россиянин.

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    "Действительно, проходило такое сообщение, и многие иранские СМИ его перепечатали и опубликовали, но посольство не было об этом уведомлено", — заявили в российском посольстве.

    В украинской дипмиссии также не располагают информацией о задержании диверсанта. "Мы не комментируем эту ситуацию. У меня нет информации", — заявил сотрудник посольства.

    Ранее источник в российской атомной отрасли заявил РИА Новости, что иранские власти не подтверждают информацию СМИ.

    Строительство атомной электростанции в Бушере было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции.

    Первый блок станции был передан в гарантийную эксплуатацию Ирану в сентябре 2013 года, окончательная приемка и сдача в промышленную эксплуатацию намечена на 2015 год.

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