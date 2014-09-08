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    Иран не подтверждает задержание украинца на АЭС "Бушер" - источник

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    "Иранцы не подтверждают информацию, распространенную рядом иностранных СМИ, о том, что правоохранительными органами Ирана якобы был задержан гражданин Украины, подозреваемый в диверсии на атомной электростанции в Бушере", - сказал источник.
    АЭС Бушер
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Иранские власти не подтверждают задержание украинца на АЭС "Бушер", о чем сообщали зарубежные СМИ, сообщил РИА Новости источник в российской атомной отрасли.

    В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что правоохранительные органы Ирана задержали гражданина Украины, который подозревается в диверсии на АЭС "Бушер".

    "Иранцы не подтверждают информацию, распространенную рядом иностранных СМИ, о том, что правоохранительными органами Ирана якобы был задержан гражданин Украины, подозреваемый в диверсии на атомной электростанции в Бушере. Эта информация не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.

    В настоящее время первая иранская атомная станция в Бушере работает в штатном режиме, выдавая необходимую электроэнергию в энергетическую сеть страны, отметил он.

    Строительство атомной электростанции в Бушере было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции.

    Первый блок станции был передан в гарантийную эксплуатацию Ирану в сентябре 2013 года, окончательная приемка и сдача в промышленную эксплуатацию намечена на 2015 год.

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