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    В мире

    Япония определит поведение в отношении РФ в сотрудничестве с ЕС - генсек

    Тема:

    Мировая реакция на события в Украине (309)

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    "Мы надеемся, что будут предприняты меры для установления продолжительного перемирия (в Украине). Япония будет внимательно следить за развитием ситуации", - заявил Суга.
    Флаг Японии
    flickr.com/ Guilhem Vellut

    ТОКИО, 8 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония определит линию поведения в отношении России в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, сказал на пресс-конференции в Токио в понедельник генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

    "Мы надеемся, что будут предприняты меры для установления продолжительного перемирия (в Украине). Япония будет внимательно следить за развитием ситуации… Японское правительство примет решение о (своей линии) поведения (в отношении России), исходя из тесного взаимодействия с Евросоюзом", — заявил Суга.

    Часть самоходной техники, разрушенной около украинского КПП близ Оленевки
    REUTERS Максим Шеметов
    Мировые СМИ: все хотят мира, но готовятся к войне

    В пятницу в рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины. Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня.

    Ожидается, что в понедельник Евросоюз примет окончательное решение о новых санкциях против России. По данным СМИ, новые экономические санкции против России могут коснуться энергетических компаний, а также еще 20 должностных лиц из России и Украины, которым будет запрещен въезд в ЕС и активы которых будут заморожены.

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

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