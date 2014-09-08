Обама признал ошибкой игру в гольф после заявления о казни Джеймса Фоули

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Барак Обама в воскресенье в эфире телеканала NBC признал ошибкой решение поиграть в гольф после того, как он сделал заявление, осуждающее казнь журналиста Джеймса Фоули.

Экстренное выступление Обамы 20 августа было связано с сообщениями о казни американского журналиста Джеймса Фоули, видеозапись которой боевики ИГ разместили в интернете. Проводящий отпуск на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс президент сделал краткое заявление в здании местной школы, после чего немедленно отправился в гольф-клуб. Появившиеся в СМИ фотографии свидетельствуют, что президент во время игры находился в прекрасном настроении и много улыбался.

С критикой президента, который позволил себе развлечение после трагических событий, выступили многие военные и политики-республиканцы. Несмотря на критику, Обама продолжил играть в гольф. Сообщается, что за 11 отпускных дней на острове президент сыграл восемь партий.

"Это всегда сложно, когда ты должен быть в отпуске. Потому что за тобой везде следят. Что я люблю в отпуске — это отдых от прессы. Несомненно, после того, как я поговорил с семьями, когда мне было тяжело сдержать слезы, слушая о страданиях, которые они испытывают, после заявления, которое я сделал, мне стоило ожидать того, что все внимание будет приковано ко мне", — сказал Обама.

Лидер США отметил, что "театр" — это часть работы президента. По мнению Обамы, важно то, правильную ли политику он ведет и защищает ли американский народ; он считает, что в этой сфере он выполнил хорошую работу.

Центральной темой интервью Обамы была борьба с террористической группировкой "Исламское государство", ведущей деятельность в Ираке и Сирии.