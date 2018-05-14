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    Спиридонов: депутатская неприкосновенность распространяется на родственников

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (181)

    (обновлено: )21522
    Украина - гуманная страна: сыну нардепа Игоря Попова за вооруженное групповое ограбление магазина дали условный срок. Об этом пишет политолог Николай Спиридонов, рассуждая о родственном распространении депутатской неприкосновенности.
    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На месте избиения Найема в Киеве
    kiev.informator.ua
    Бьют по мандату и неприкосновенности. Мордобой с депутатами

    В Украине депутатская неприкосновенность частично распространяется и на родственников — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог Николай Спиридонов, комментируя недавнее решение суда, вынесенное двум школьникам, которые ограбили продуктовый магазин. Среди осужденных — сын народного депутата Украины Игоря Попова Богдан.

    "И все-таки Украина — гуманная страна! Сыну радикального депутата Игоря Попова дали условный срок за вооруженное групповое ограбление магазина. В принципе, к этому и шло, когда Богдан Попов был отправлен на время расследования не за решетку, а под домашний арест.

    Насколько я понял, депутатская неприкосновенность частично распространяется и на родственников? Почти невозможно представить, чтобы "простой смертный" избежал реального наказания при таком составе преступления", — пишет Спиридонов.

    Скриншот с сайта Facebook

    В ноябре 2017 года Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан совершили грабеж в магазине "Праздничный". Добычей подростков стала сумма более 2 тысяч гривен, их схватили свидетели налета. 

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    За совершенное преступление Попов и Чобан были приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, т.е. приговор условный. Коллегия судей учла чистосердечное раскаяние подростков и их юный возраст.

    Ограбление магазина сыном нардепа
    Скриншот видео
    Тренд дня: "Сын нардепа ограбил магазин, в политики собирается"

    "С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года", — сообщила Страна.ua пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко. 

    По статье Уголовного кодекса Украины "Разбой" школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

    В свое время глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призывал однопартийца Игоря Попова сложить полномочия народного депутата из-за скандала с его сыном. "Я искренне сочувствую моему коллеге Игорю Попову, но в сложившейся ситуации, считаю, что он должен сложить депутатский мандат, который получил по списку Радикальной партии", — написал Ляшко на своей странице в Facebook. 

    Тогда глава Радикальной партии отметил, что Попову необходимо "не за депутатский мандат держаться, а заняться воспитанием собственного сына, чтобы он больше не приносил горя ни родителям, ни людям".  

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