Спиридонов: депутатская неприкосновенность распространяется на родственников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине депутатская неприкосновенность частично распространяется и на родственников — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог Николай Спиридонов, комментируя недавнее решение суда, вынесенное двум школьникам, которые ограбили продуктовый магазин. Среди осужденных — сын народного депутата Украины Игоря Попова Богдан.

"И все-таки Украина — гуманная страна! Сыну радикального депутата Игоря Попова дали условный срок за вооруженное групповое ограбление магазина. В принципе, к этому и шло, когда Богдан Попов был отправлен на время расследования не за решетку, а под домашний арест.

Насколько я понял, депутатская неприкосновенность частично распространяется и на родственников? Почти невозможно представить, чтобы "простой смертный" избежал реального наказания при таком составе преступления", — пишет Спиридонов.

Скриншот с сайта Facebook

В ноябре 2017 года Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан совершили грабеж в магазине "Праздничный". Добычей подростков стала сумма более 2 тысяч гривен, их схватили свидетели налета.

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За совершенное преступление Попов и Чобан были приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, т.е. приговор условный. Коллегия судей учла чистосердечное раскаяние подростков и их юный возраст.

"С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года", — сообщила Страна.ua пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко.

По статье Уголовного кодекса Украины "Разбой" школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В свое время глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призывал однопартийца Игоря Попова сложить полномочия народного депутата из-за скандала с его сыном. "Я искренне сочувствую моему коллеге Игорю Попову, но в сложившейся ситуации, считаю, что он должен сложить депутатский мандат, который получил по списку Радикальной партии", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Тогда глава Радикальной партии отметил, что Попову необходимо "не за депутатский мандат держаться, а заняться воспитанием собственного сына, чтобы он больше не приносил горя ни родителям, ни людям".