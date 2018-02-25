Эксперт: украинский IТ-рынок работает как оффшор

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Восемнадцать украинских компаний вошли в сотню лучших провайдеров IТ-услуг в мире. Это на пять компаний больше, чем в прошлом году. Такие данные приведены в рейтинге который обнародовала Международная организация в сфере сорсинга и аутсорсинга IAOP. В числе лидеров 12 предприятий основаны в Украине, а шесть международных компаний имеют офисы в нашей стране. Специалисты отмечают, что на нашем рынке сейчас активно растет инновационный и IТ-бизнес. По данным ассоциации IТ Ukraine, объем экспорта IТ-услуг из Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 20% и составил 3,6 млрд долларов.

Подробнее о том, что влияет на развитие ІТ-рынка в Украине, рассказала председатель правления АПИТУ Эллина Шнурко-Табакова в эфире радиостанции Голос Столицы.

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— Я — дружественная ассоциация, а не та, которая занимается именно этим направлением. Я, безусловно, поздравляю коллег с тем, что у них получается расти, не смотря ни на что. И думаю, что в первую очередь, конечно же, это связано и с мировой конъюнктурой, и с тем, что наши компании и наши программисты конкурентоспособны, и их работа востребована.

За счет чего наши ІТ-специалисты востребованы?

— Любая компания сама под себя затачивает людей. Но базовое образование в ІТ-области, прикладной математике, программировании не такое плохое, как кому-то кажется. Вот у нас все 20 лет говорят, какое у нас плохое образование, при этом тот же ІТ-сектор растет, а ученые едут и работают по всему миру. У нас совсем не плохое образование, у нас плохая связь между востребованностью и временем перепрофилирования того, кого ты себе взял на работу.

То есть техническое образование у нас на достаточно хороших позициях?

— Я думаю, да.

Эти ІТ-компании в основном работают на заграничного потребителя или есть и такие, которые специализируются на внутреннем рынке?

- На внутреннем рынке, к сожалению, практически никто из них не специализируется. Если специализируется, то очень в небольшом проценте. Это сегмент, который возник именно за счет востребованности за границей. У нас была такая даже легенда, что офшорники ничего не платят, ни налоги и т. д. А на самом деле, это Украина выступала офшором для других стран и показывала, что может качественно и правильно участвовать в самом современном рынке. И вот эти заказы, которые идут от глобальных компаний, что имеют здесь центры RND, значат, что Украина на стадии инноваций участвует в их бизнесе. Я думаю, что рост, возможно, связан еще с тем, что эти команды научились давать более законченные решения. Потому что Индия — один из конкурентов на этом рынке, сокращала рабочую силу за счет того, что многие примитивные вещи автоматизируются или заменяются стандартными кодами. То есть кодеров нужно не так много. А архитекторов систем, аналитиков, тестеров, развивающих новые направления, в мире никогда дефицита не будет. И Украина занимает в этом достойное место.

В Украине объемы торговли криптовалютами находятся на достаточно хорошем уровне, Украина входит в топ-десять стран в мире в этом плане. Эта сфера связана с классическим ІТ или нет?

— ІТ — это очень большой сегмент. Я тоже ІТ. Хотя это, скорее, поставка классических производителей. Дело в том, что криптовалюта — это новое течение, новый способ организации информации, организации транзакций. И Украина действительно была и есть одной из первых. Но, например, рынок вывода криптовалюты в деньги в Украине мизерный. Он развит наибольшим образом в США. И там продажа 100 биткоинов, например, рынок не обвалит, миллиона наверное, уже обвалит точно. А в Украине сам рынок очень ограниченный. То есть купить много криптовалют и превратить в деньги нереально. Это означает сразу же международную кооперацию. И здесь вопрос в том, что если мы не будем мешать этому рынку, я думаю, он взлетит точно так же, как ІТ, а, может, даже и лучше. Уже звучит мнение, что у нас НБУ должен регулировать этот рынок, еще кто-то должен регулировать. Как только НБУ начнет регулировать, это сразу перестанет быть тем, что оно есть, уйдет в обычный список наших валютных операций, и все, в Украине этого рынка не будет. А поскольку это международные рынки, то те, кто этим занимается серьезно, переедут в другие страны. Виртуально, физически — не важно. Важно, что развитие, создание сервисов рабочих вместо прочего произойдет не в этой стране. Поэтому очень важно не мешать.

На сегодня государственные структуры помогают или мешают развитию и ІТ-сектора в целом, и его конкретных направлений?

- Я думаю, сейчас стало полегче. Определенный оптимизм в компаниях появился. Но, во-первых, вмешательство государства не заканчивается, как я понимаю. Потому что приходят силовики не то, что вІТ-компании, а силовики приходят, потому что у них есть вопросы по каким-то классическим вещам типа налоги, нарушения определенные и т. д. Вопрос в том, что не надо для этого все вынимать, это дальше очень часто компетенция следователей и попытки заработать деньги незаконным путем с точки зрения представителей этих силовых структур. А по криптовалютам, когда приходят и говорят: «они незаконны», я очень удивляюсь, потому что ничего такого в законодательстве нет. И обычно можно за что-то нелегальное прийти. Например, за то, что не платили за электричество, что реально является большим нарушением. Следовательно, здесь опять же вопрос в том, что, когда государство начинает об этом говорить, это пугает. Мы же не так далеко зашли, но оно пугает тех, кто этим занимается, им становится не комфортно, и они начинают думать не только о том, как построить какие-то сервисы. Поэтому несмотря на то, что у нас законодательно еще ничего такого не сделано, эти речи, которые очень сильно мракобесие напоминают, а не заявления официальных чиновников, вот это мракобесие, конечно, людей развитых пугает, вводит в недоумение, формирует недоверие и продолжает нагнетать это недоверие. И с этим нужно что-то делать.

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