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    Экономика

    Во Львове за $95 млн построят IT-квартал

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    В субботу, 24 июня официально анонсировали запуск проекта Innovation District IT Park. Это отдельный квартал площадью 10 га, ориентированный на IT-бизнес и сотрудников этих компаний.
    Проект IT-квартала во Львове
    ain.ua

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. На создание проекта Innovation District IT Park во Львове выделят 95 миллионов долларов, сообщает Ain.ua.

    Экономист, публицист, руководитель проекта Успешная страна Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блинов об улице Бандеры и инвестициях

    Как сообщается, 24 июня официально анонсировали запуск проекта Innovation District IT Park. Это отдельный квартал площадью 10 га, ориентированный на IT-бизнес и сотрудников этих компаний.

    Инициатором проекта выступил Lviv IT Cluster, а главным девелопером — компания Galereja Centre (наиболее известны по строительству львовского ТЦ Forum Lviv). Эта же компания является и главным инвестором проекта.

    Средства пойдут на строительство нескольких бизнес-центров разной этажности (от 8 до 22 этажей), отеля, торгово-развлекательных центров, детского сада, магазинов и другой инфраструктуры.

    Всего IT Park должен вместить в себя до 10 тысяч человек и создать все условиях для их комфортной работы. Согласно предварительным данным, первыми резидентами компании станут компании SoftServe, Global Logic и N-IX.

    Квартал появится на пересечении улиц Стрийской и Ивана Чмолы. Строительство квартала начнут уже в конце этого года.

    ain.ua
    Проект IT-квартала во Львове

    Напомним, ранее президент Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом, они обсудили стимулирование иностранных инвестиций в украинскую экономику. По данным пресс-службы главы государства, в переговорах Порошенко с главой ВБ "особое внимание было уделено более агрессивному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины".

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