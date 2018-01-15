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    Павлив: политический строй живет от агонии к агонии

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (73)

    (обновлено: )35840
    Парадокс украинской политической жизни заключается в том, что весь украинский политикум продолжает ютиться на островках "майдана" и "антимайдана", и никто не решается выйти в открытый океан, считает политический эксперт Михаил Павлив.
    Ситуация на Майдане
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Политический эксперт Михаил Павлив считает, что политик, предложивший украинцам новые идеологические и ценностные смыслы взамен маргинизированных условного "Майдана" и условного "Антимайдана", сорвет получит максимальную поддержку электората.

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    "В 2012-м году я написал, что в стране наблюдается закат десятилетия Майдана. Политический цикл начавшийся в 2002 году с десакрализации Кучмы и продолжившийся войной между Вашингтоном и Москвой за "украинское наследство" (на которую, к слову, Москва так и не явилась, а ее роль какой то период относительно успешно играли "донецкие"), к 2012 году закончился полной девальвацией и профанацией всех смыслов и главных актеров этого периода. Агония бинарной, оранжевой и бело-голубой Украины продолжалась до зимы 13/14 года и закончилась катастрофой второго Майдана, потерей Крыма и войной на Донбассе", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

    По мнению эксперта, последние четыре года в политическом поле Украины наблюдается устойчивый тренд — все ускоряющаяся маргинализация некогда основных идеологических и ценностных дискурсов — условного "Майдана" и условного "Антимайдана".

    "Сейчас стойкие носители двух доктрин сохранились на двух маленьких электоральных островках, со всех сторон омываемых сонным океаном "не майдана" и "протевсихов".Электоральная емкость этого океана огромна. В моем понимании далеко за 60%. Парадокс украинской политической жизни заключается в том, что весь украинский политикум продолжает ютиться на островках "майдана" и "антимайдана", и никто не решается выйти в открытый океан", — подчеркнул Павлив.

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    По его мнению, тот кто предложит стране новые смыслы, тот кто сможет выйти из кровавого замкнутого круга предыдущего политического цикла, сорвет электоральный банк.

    "А как вы думаете друзья, есть ли в Украине политики способные выйти за рамки "ваты" и "вышиваты"?",- спрашивает своих подписчиков Павлив.

    Страница Михаила Павлива в Facebook
    Пост Михаила Павлива от 13 января
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