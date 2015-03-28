Выстрел в прошлое. День Победы, как он стал от нас далек

Роман Степняк

Замыслы были более радикальные, недавно их озвучил вице-премьер и министр культуры Вячеслав Кириленко, выступивший с инициативой отказаться от 9 мая как праздника и перенести все на день раньше, "как во всей Европе". Соответствующий законопроект зарегистрирован и в Верховной Раде. Не исключено, что нынешний состав парламента такой документ может принять, что серьезным образом могло бы повлиять на настроения в обществе.

Президент упредил радикалов и вызвал огонь на себя. Далее следует ожидать более массированного наступления. Дистанцируясь от "советского прошлого", истеблишмент готов выплеснуть из истории не только поражения, но и победы.

Кто освобождал Освенцим

Когда в начале января премьер-министр Арсений Яценюк в интервью немецкому телеканалу ARD произнес фразу о "советском вторжении в Украину и в Германию", это воспринималось как некий казус. Премьера упрекали чуть ли не в невежестве, преднамеренном искажении исторических фактов. Однако никакого опровержения не последовало, более того, в ответ на недоумение российского МИДа руководство канала заявило, что украинский премьер имеет право на свою точку зрения. Без комментариев слова Яценюка оставило правительство Германии.

Не менее одиозный взгляд на историю второй мировой войны выразил польский министр иностранных дел Гжегож Схетина. Выступая в эфире радио "ЗЕТ" дипломат заявил, что первым танком, который сносил ворота концлагеря "Аушвиц-Биркенау", управлял украинец Игорь Побирченко, а освободил Освенцим Первый украинский фронт. Утверждение прозвучало в ответ на вопрос о том, почему президент России не получил приглашения на годовщину освобождения лагеря.

В том же духе выразился и заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый. Комментируя участие президента Украины Петра Порошенко в торжествах в Праге, посвященных 70-летию освобождению Освенцима, чиновник заявил: "Вы знаете, что украинцы сыграли большую роль в освобождении от фашистов Освенцима. Наибольшее количество украинцев именно освобождали Освенцим — Украинский фронт. Наибольшее число украинцев освобождали не только этот концлагерь, но и другие, и вообще Европу".

Умалять роль украинцев, участвовавших в рядах Красной армии, воевавшей с фашизмом в годы второй мировой войны, было бы кощунством. Тогда, в сорок пятом, они все, украинцы и русские, поляки и французы, англичане и американцы были по одну линию фронта, а по другую была коричневая чума. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки "играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно циничны".

В то же время в музее "Аушвиц-Биркенау" назвали слова главы МИД Польши об освобождении Освенцима украинцами дискуссией по политическим вопросам и отказались комментировать высказывание министра.

Как переписать историю

Принято считать, что историю пишут победители. Однако это верно не всегда. Иногда ее удается переписать. Опыт показывает, что это можно делать достаточно успешно. В октябре минувшего года накануне Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков, который был учрежден в 2009 году указом президента Виктора Ющенко, Институт национальной памяти Украины опубликовал методические рекомендации, касающиеся 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. По мнению авторов методички, никаких "немецко-фашистских захватчиков" на самом деле не было, а саму дату теперь следует называть "70-й годовщиной изгнания нацистских оккупантов с Украины".

Если ознакомиться с документом в полном объеме, то выводы предлагаются весьма принципиальные. Институт разъясняет, что такие изменения в терминологии предлагаются в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поскольку "термин "освобождение" предполагает волю, свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной. "С изгнанием нацистских оккупантов Украина не получила воли, — утверждают авторы документа, — а лишь оказалась под иным господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в частности сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа". СССР, говорится в рекомендациях, ставил целью "не освобождение украинского народа, а возвращение его в состав советской империи".

Волю и свободу, по мнению авторов, "украинский народ получил только после 24 августа 1991 года" и связано оно "только с распадом Советского Союза".

Факт капитуляции

Сам спор о том, праздновать День Победы восьмого или девятого мая, не имеет принципиального значения. Документы тех времен все предельно четко расставляют по местам. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан 8 мая в 22 часа 43 минут. В Москве к этому моменту уже наступила ночь 9 мая, было 0 часов 43 минуты. Огонь прекращался, согласно Акту, 8 мая в 23 часа 1 минуту, когда в СССР уже было 1 час 1 минута ночи 9 мая. В СССР о победоносном завершении войны Левитан объявил 9 мая в 10.00 московского времени. Тогда по этому времени жила и Украина.

Но история на наших глазах превращается в инструмент политической борьбы. В условиях украинско-российского противостояния эта борьба приобретает особую остроту. Ради достижения мнимого успеха политики предпочитают пренебрегать историческими фактами. Поражая прошлое ложными и холостыми выстрелами, они не отдают себе отчет, что будущее может выстрелить по ним из более грозного оружия.

Но это будет уже другая история.