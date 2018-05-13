Скандал вокруг переписки Онищенко с окружением Порошенко. Мнение Бортника

"Очень интересный момент избран для этого скандала. Это еще один факт, который подтверждает поддержку Западом, возможно, (экс-министра обороны Анатолия) Гриценко или (певца Святослава) Вакарчука или (шоумена Владимира) Зеленского. То есть других кандидатов, не тех, который были сначала впереди этой избирательной гонки", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Ранее журналисты сообщили, что Александр Онищенко был посредником в переговорах между командами президента Петра Порошенко и главы партии "ВО "Батькивщина", экс-премьер-министром Юлии Тимошенко. Отмечается, что журналисты проекта встретились с Онищенко во Франции, и он показал им сообщения на своем телефоне, в которых обсуждались, в том числе, голосования в парламенте. Предположительно, речь идет о периоде с 2014 по 2016 годы.